Camille & Images du 16 août : les invités de Camille Combal ce soir sur TF1

Camille & Images du 16 août 2024 – Camille Combal est de retour ce vendredi soir sur TF1 pour un numéro spécial en prime de son émission « Camille & Images ». Camille Combal vous convie tous pour fêter l’été avec ses invités !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1.







Camille & Images du 16 août 2024 : les invités de Camille Combal

Camille Combal a laissé tomber ses séances de bronzage pour vous concocter le meilleur des émissions estivales. Il vous donne rendez-vous pour un prime spécial « Coquillages et Crustacés » !

Au barbecue avec nous : Kev Adams, Michèle Bernier, Faustine Bollaert, Marie-Anne Chazel, Isabelle Ithurburu, Jonathan Lambert et Nolwenn Leroy.



Au menu : vos vidéos de vacances les plus mémorables, des images cultes de nos invités (parfois un peu embarrassantes…) et toujours le meilleur du net, des réseaux et de la télévision.

Camille & Images du 16 août, la bande-annonce

En attendant ce soir, voici quelques images de ce qui vous attend ce soir.

vidéo à venir

Si vous avez envie de partager les fous-rires de Camille Combal et de ses invités, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.