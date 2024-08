Capitaine Marleau du 16 août : ce soir l’épisode « Ne plus mourir, jamais »

Publicité





Capitaine Marleau du 16 août 2024 – C’est un épisode de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, la rediffusion de l’épisode intitulé « Ne plus mourir, jamais », avec Corinne Masiero, Isabelle Adjani et Thibault de Montalembert.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV







Capitaine Marleau du 16 août « Ne plus mourir, jamais » : résumé, histoire

Le corps d’une jeune femme est découvert dans le fleuve. Le capitaine concentre son enquête sur Isabelle Laumont, une femme énigmatique et imprévisible, qui vient tout juste de sortir d’un coma de quinze ans. À son réveil, Isabelle apprend que l’homme avec qui elle vivait avant son accident a épousé… Elise, la jeune femme retrouvée noyée.

« On m’a volé ma vie ! » clame Isabelle, bien déterminée à tout récupérer : ses facultés physiques et mentales, son poste de chercheuse, sa fille adolescente qui avait perdu espoir en son réveil, et son mari. Jusqu’où est-elle prête à aller pour retrouver ce qu’elle a perdu ? A-t-elle tué celle qui lui a pris sa place ?



Marleau comprend vite qu’Isabelle, bien que suspecte idéale, dérange par sa seule présence. Elle n’aurait jamais dû revenir à la vie. Mais bientôt, c’est Isabelle qui devient la cible. Marleau devra la protéger tout en poursuivant le vrai coupable…

Le casting

Avec Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Thibault de Montalembert (Richard Tamani), Yannick Renier (Vincent Duparc), Quentin Dolmaire (Tom Tamani), Raph (Aurore Tamani), Lily Taieb (Laurianne Petitbois), Sarah Pasquier (Elise Janson Tamani), Didier Flamand (Professeur Lalou), Clara Pirali (Severine Brali), et Christine Murillo (Valérie Wilkins)