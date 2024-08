« Camping » : le film avec Franck Dubosc rediffusé ce soir sur TF1 (21 août 2024)

Publicité





« Camping », la comédie de Fabien Onteniente, est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Un film porté par Franck Dubosc dans la peau de Patrick Chirac qui vous fera à coup sûr passer une bonne soirée !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.







« Camping » : histoire, résumé, synospsis

Au camping des Flots Bleus, situé à l’entrée du bassin d’Arcachon, les touristes de passage et les habitués profitent de jours paisibles entre mer et forêt, au pied de la dune du Pilat. Parmi les fidèles de ce coin de paradis, Patrick Chirac, Sophie et Paul Gatineau, ainsi que Laurette et Jacky Pic, ne changeraient pour rien au monde leur emplacement ni leur rituel de l’apéritif quotidien ! Mais cette année, rien ne se passe comme prévu : les Pic ont perdu leur emplacement n°17, les Gatineau campent séparément, et Patrick est venu seul de Dijon. Pendant ce temps, Michel Saint Josse, un chirurgien esthétique parisien en route avec sa fille dans une voiture de collection, tombe en panne et se retrouve contraint de séjourner aux Flots Bleus, où il va découvrir la vie au camping…

4 choses à savoir sur votre film

– Le rôle de Jacky Pic a été initialement écrit pour Jacques Villeret. C’est Claude Brasseur qui héritera finalement du rôle.

– C’est Franck Dubosc qui a eu l’idée du film avec 36 ans de camping derrière lui.

– Malgré un accueil mitigé de la presse, le succès public a été considérable avec 5 491 412 spectateurs. Face à ce triomphe, deux suites suivront en 2010 puis 2016.

– Le Camping de la Dune au Pyla-sur-Mer a été le principal lieu de tournage. Et il bénéficié de l’effet « Camping » en triplant son chiffre d’affaires de 2004 à 2008.



Casting

Avec : Gérard Lanvin (Michel Saint-Josse), Franck Dubosc (Patrick Chirac), Mathilde Seigner (Sophie Gatineau), Claude Brasseur (Jacky Pic), Mylène Demongeot (Laurette Pic), Antoine Duléry (Paul Gatineau), Christine Citti (Madame Chatel), Frédérique Bel (Christy Bergougnoux)

« Camping » : la bande-annonce

Et on termine bien sûr avec les images…

