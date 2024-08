Camping Paradis du 1er août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 1er août 2024 – Ce jeudi et comme chaque après-midi de l’été sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Camping Paradis du 1er août 2024 : l’épisode « Tel épris qui croyait prendre »

Sébastien, un grand ami de Tom, arrive au camping avec sa nouvelle petite amie, Mila. Cet ancien coureur de jupons a toujours menti à ses conquêtes pour éviter de s’engager sérieusement, en inventant une fausse vie et une fausse femme. Mais Sébastien se retrouve rapidement piégé lorsque sa prétendue femme débarque au camping et se lie d’amitié avec Mila ! De son côté, Léa, célibataire et enceinte de son premier enfant, un garçon, doit passer une semaine au camping avec son père, Paul. Mais Paul n’arrive pas seul; il est accompagné de Florence, sa compagne, car ils ont une grande nouvelle à lui annoncer…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Vanessa Demouy (Florence), Emilie Hantz (Léa), Laurent Olmedo (Paul), Garance Thenault (Céline), Renaud Leymans (Sébastien), Clémence Bretécher (Mila), Patrick Paroux (Parizot), Guillaume Auvert (Jules), Fabien Ara (Jeune marin)



Publicité





A 15h40 l’épisode « Cette année-là »

Alors que Tom se demande s’il est temps de vendre le camping, il se cogne brutalement et se réveille en 1976 ! Entre les pattes d’éléphant, les cols pelle à tarte, Giscard président, le combi VW et la 2CV, Tom hallucine en découvrant le camping du passé ! Sa surprise est encore plus grande lorsqu’il voit ses parents, à l’époque de leur rencontre ! Mais il est consterné de constater que le futur couple ne semble pas du tout bien parti… Si Tom ne réussit pas à les réunir, il risque de ne jamais voir le jour ! Le timing est crucial pour faire en sorte que Patrick et Marie se rencontrent, avec l’aide du père de Christian Parizot, un savant fou !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André / André 76), Patrick Guérineau (Xavier / Javier), Candiie (Audrey / Odile), Matthias Van Khache (Patrick), Dounia Coesens (Marie), Mathieu Barbet (Aymeric), Benjamin Alazraki (Serge), Catherine Lefroid (Françoise), Patrick Paroux (Parizot / Jacques Parizot), Ange-Toussaint Panicali (Dany)

Et à 17h30 l’épisode « Famille nombreuse, famille heureuse »

Comme chaque année, Tom accueille la famille Lefranc, une charmante famille nombreuse avec quatre enfants ! Mais cette année, les Lefranc vont devoir faire face à plusieurs défis. Oscar enchaîne les bêtises, Mathilde peine à s’intégrer avec les enfants de son âge, Pauline cherche à provoquer ses parents pour attirer l’attention, et Martin, qui rêve de devenir barman, veut abandonner ses études. Pendant ce temps, Christophe, le père, annonce avec fierté à sa femme Elodie que son travail lui impose une mutation à Paris pour la rentrée. Pour Elodie, quitter leur ville de province et bouleverser la vie des enfants n’est pas du tout une bonne nouvelle… Tom reçoit également Stan, venu au camping pour voir Juliette. Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il apprend que Juliette le présente comme son mari, avec qui elle est séparée depuis deux ans ! Pourquoi Stan est-il venu voir Juliette au camping ? Juliette va-t-elle renouer avec lui et décider de rester au camping ?

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Ariane Brodier (Juliette), Alexandre Varga (Stanilas), Nicolas Carpentier (Christophe), Chloé Lambert (Elodie), Patrick Paroux (Parizot), Nathan Bensoussan (Martin), Iléana Courbey (Pauline), Lévanah Solomon (Mathilde), Milo Mazé (Oscar), Brune Martin (Amélie)