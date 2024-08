Ici tout commence : 2 personnages emblématiques bientôt de retour !

Publicité





La série « Ici tout commence » est actuellement en pause pour toute la durée des Jeux Olympiques et reprendra le 12 août sur TF1. Mais pour le plus grand bonheur des fans, la série fêtera en septembre son 1000ème épisode, avec son lot de surprises et de retours !





Pour l’occasion, deux anciens personnages emblématiques vont faire leur grand retour à l’institut Auguste Armand : Eliott (Nicolas Anselmo) et Greg (Mikaël Mittelstadt).







Deux personnages qui étaient présents dès le lancement de la série et qui ont tiré leur révérence ensemble l’été dernier après leur mariage.

Ils seront de retour pour l’épisode 1000 de « Ici tout commence », dont la diffusion est prévue le 11 septembre 2024. Les deux acteurs devraient rester le temps d’une intrigue mais aucun détail n’a été dévoilé pour l’instant.



