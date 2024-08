Camping Paradis du 2 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 2 août 2024 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 2 août 2024 : l’épisode « Mon père, ce breton ! »

Yann et Servane, des Bretons passionnés par leur culture, sont ravis de retrouver leur fille, Soizick, qui est partie étudier dans le Sud. Cependant, leur joie se transforme en inquiétude lorsqu’elle leur annonce qu’elle ne reprendra pas l’entreprise familiale en Bretagne… Parallèlement, Jonathan découvre une bouteille échouée sur la plage contenant une lettre de Cordélia, une jeune campeuse déçue par l’amour. Touché par son message, Jonathan tombe amoureux de Cordélia et utilise les informations de la lettre pour la séduire. Mais il se retrouve rapidement pris au piège de son propre mensonge.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Jérôme Anger (Yann), Julie Arnold (Servane), Franz Lang (Gilles), Eléonore Sarrazin (Soizick), Yoann Denaive (Damien), Bertrand Nadler (Jonathan), Blandine Papillon (Cordelia), Matthieu Lionnard (Dragueur), Grégory Di Meglio (Père)



A 15h40 l’épisode « A nos pères »

Un jeune homme arrive au camping pour exaucer les dernières volontés de son père défunt : disperser ses cendres au Camping Paradis. Il découvre qu’une jeune femme est également présente ce jour-là pour une raison similaire. Qui est-elle ? Amandine revient au camping pour présenter son nouveau compagnon et sa fille de 15 ans à l’équipe. Il n’est pas facile pour Amandine de trouver sa place en tant que belle-mère, surtout avec une jeune fille qui parle constamment de sa mère. Heureusement, les nouveaux défis seront de précieux alliés… Quant à Xavier, il n’a pas revu Amandine depuis leur séparation. Comment réagira-t-il ?

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Franz Lang (Gilles), Géraldine Lapalus (Amandine), Virginie Ledieu (Jeanne), Benoît Michel (Antoine), Aurélie Vaneck (Agnès), Lionel Auguste (Guillaume), Patrick Paroux (Parizot), Eyline Craipeau (Lilou), Laura Mathieu (Femme 1), Maud-Anaïs Poudra (Femme 2), Maximilien Fussen (Homme 1), Anthony Ravion (Homme 2)

Et à 17h30 l’épisode « Une nouvelle vie «

Jérôme arrive au camping avec sa fille, Sophie, et l’équipe est sous le choc en découvrant qu’il est en fauteuil roulant. Jérôme a eu un accident de voiture, suivi d’un an d’hôpital et de rééducation. Il ne pourra jamais remarcher ni reprendre son métier de chirurgien orthopédique. Il croise Hélène, une ancienne conquête également présente au camping. Est-elle vraiment là par hasard ? De son côté, Caroline attend l’arrivée de sa fille Emilie et de son futur gendre, avec qui elle a prévu de se marier. Mais Emilie arrive seule et en larmes, expliquant que son copain l’a quittée. Emilie décide alors de faire venir Clément, son meilleur ami et confident. Cependant, elle ignore que Clément et Caroline vivent une grande histoire d’amour depuis six mois et ont du mal à lui annoncer…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Ariane Brodier (Juliette), Mathieu Delarive (Jérôme), Rebecca Hampton (Caroline), Juliet Lemonnier (Emilie), Patrick Paroux (Parizot), Nova-Louna Castano (Sophie), Emilie Deville (Hélène), Léo Romain (Clément), Catherine Le Coq (Madame Lejeune), Mathieu Lestrade (Voisin Parizot), Patrick Seminor (Campeur dragueur)