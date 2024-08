Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (12 août)

Publicité





Camping Paradis du 12 août 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25, après « Plus belle la vie », sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 12 août 2024 : l’épisode « Trou de mémoire »

Philippe, un ami des parents de Tom, arrive au camping, mais il s’évanouit avant de pouvoir expliquer à Tom les raisons de sa visite inattendue. À son réveil, Philippe confond Tom avec son père, Michel, et affirme avec conviction qu’il se trouve au Camping Paradis en juillet 1976 ! Le médecin diagnostique un ictus amnésique et insiste sur l’importance de maintenir l’illusion dans laquelle Philippe est plongé, car un choc brutal pourrait être dangereux pour lui. Comment Tom et son équipe parviendront-ils à transformer le camping pour recréer l’ambiance de 1976 ?

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Jennifer Lauret (Ariane), Patrick Bouchitey (Philippe), Catherine Alric (Mylène), Clémence Boué (Jeanne), Denis Sebbah (Vincent), Franz-Rudolf Lang (Gilles), Bertille Chabert (Sarah), Laure Millet (Pénélope), Stefan Godin (Le Médecin), Géraldine Adams (Sophie), André Corbi (Campeur 1), Michel Benizri (Campeur 2), Anaïs Fabre (Campeuse Téléphone), Philippe Josserand (Campeur Conducteur)



A 15h40 l’épisode « Mon meilleur ami »

Le camping est en pleine effervescence avec l’organisation du concours du meilleur campeur, tandis que Tom et son équipe attendent avec impatience l’arrivée de la nouvelle recrue, qui tarde à venir… Comme chaque année, Alex et Fred, amis de longue date et éternels célibataires, se retrouvent au Camping Paradis. Cependant, cette fois-ci, leurs vacances promettent d’être particulièrement mouvementées. Alex est sur le point de révéler ses sentiments à son meilleur ami, mais Fred le devance en présentant Alicia, une Québécoise charmante qu’il a demandée en mariage. Pour Alex, c’est un coup dur, et leur belle amitié est en danger d’imploser…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Patrick Paroux (Mr Parizot), Charlie Nune (Alexandra), Renaud Leymans (Fred), Juliet Coren-Tissot (Alicia), Manoëlle Gaillard (Josiane), Dimitri Mazzuchini (Le livreur), Antoine Robert (Le gars séduisant), Laurent Mulot (Cascadeur)