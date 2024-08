Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (19 août)

Publicité





Camping Paradis du 19 août 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd'hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h25, après « Plus belle la vie », sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 19 août 2024 : l’épisode « Mon beau-frère et moi »

Tom et son équipe sont ravis d’accueillir Elsa, la sœur de Tom, qui vient au camping pour leur présenter Greg, son nouveau petit ami. Tom a tout préparé pour recevoir les jeunes amoureux, mais il va être surpris en rencontrant Greg, qu’il imaginait bien différent… Par ailleurs, Maud, une danseuse professionnelle et amie de Juliette, arrive au camping pour animer un stage de danse destiné aux jeunes. C’est la première fois qu’elle danse depuis six mois après un grave accident du genou. Tout semble bien se passer pour elle, mais Antoine, son ami, doit lui annoncer une terrible nouvelle concernant son avenir…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Ariane Brodier (Juliette), Barbara Probst (Elsa), Arnaud Gidouin (Greg), Alexia Degrémont (Maud), Romain Fleury (Antoine), Patrick Paroux (Parizot), Emeline Faure (Roxane), François Bérard (Doublure Tom)



A 15h40 l’épisode « La copine de mon pote «

Xavier est ravi d’accueillir Alexandra, une jeune femme charmante venue animer un atelier de cupcakes pour la semaine. Ils ont partagé une aventure d’une nuit, et Xavier espère beaucoup de ces retrouvailles. Cependant, dès son arrivée au camping, Alexandra et Tom ressentent immédiatement une forte attirance mutuelle… Tom se retrouvera face à un dilemme : suivre son cœur ou préserver son amitié avec Xavier, son plus vieil ami. Par ailleurs, Zacharie arrive au camping avec sa nièce Gwen, 16 ans, et son neveu Nathan, 12 ans, dont il a récemment pris la tutelle après le décès de leur mère, sa sœur. Mais les deux adolescents connaissent à peine leur oncle, qui vivait jusqu’ici dans la Silicon Valley. Zacharie se retrouve soudainement « parent solo à 27 ans » avec deux adolescents fragiles et difficiles à gérer, juste au moment où une inspectrice de la DDASS arrive pour évaluer leur situation de garde…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Arthur Jugnot (Zacharie), Stéphanie Pasterkamp (Alexandra), Victoria Grosbois (Delphine), Patrick Paroux (Parizot), Louna Espinosa (Gwen), Kylian Rehlinger (Nathan), Jules Fabre (Fabian), Hélène Mégy Collin (Femme 1), Nathalie Dodivers (Femme 2), Aline Raballo (Quinqua Atelier)