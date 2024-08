« Crime en Lozère » : votre téléfilm ce soir sur TMC (4 août 2024)

Publicité





« Crime en Lozère », c’est le téléfilm rediffusé ce soir, dimanche 4 août 2024 sur TMC. Un téléfilm issu de la série « Crime à » et porté par Florence Pernel et Vincent Winterhalter.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TMC ou en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







« Crime en Lozère » : l’histoire

Dans la grotte de l’Aven-Armand, en Lozère, le corps sans vie de Jérôme Sennac, exploitant agricole et guide bénévole, est découvert. Il a été poignardé en plein cœur. Elisabeth Richard, procureur, et Paul Jansac, commandant, se rendent sur les lieux pour enquêter. Leurs soupçons se portent d’abord sur Julien Cazagnes, un jeune berger qui s’était disputé avec Jérôme peu avant sa mort. Bien que tout semble l’accuser, Julien a un alibi solide : il était en compagnie de Béatrice Lagarrigue, la jeune et quelque peu perturbée épouse d’un inquiétant quinquagénaire, au moment du meurtre. Jansac, quant à lui, ne reste pas insensible au charme de Béatrice…



Interprètes et personnages

Avec : Florence Pernel, Vincent Winterhalter, Jérôme Anger, Barbara Cabrita, Sophie Broustal, Renaud Leymans, Olivier Cabassut, Julien Baudracco

Vous désirez en savoir plus ? Rendez-vous sur TMC ce soir dès 21h10.