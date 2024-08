Demain nous appartient du 12 août : Sungam manipule Georges (résumé + vidéo épisode 1746 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 12 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1746 de DNA – Sungam va manipuler Georges ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, à l’hôpital, Georges est face à Sungam mais ne se rend compte de rien et se fait duper !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 12 août 2024 – résumé de l’épisode 1746

Georges est à l’hôpital Saint Clair avec Victoire pour essayer de comprendre qui a accès aux produits dangereux et comment le stock est géré. Alors qu’il échange longuement avec un agent d’entretien, il ignore qu’il a en face de lui : Sungam, l’homme le plus recherché de Sète ! Ce dernier dupe Georges et lui explique que concrètement, tout le monde peut se servir dans les produits…

Les policiers ont fait erreur sur la cible de Sungam : ce n’est pas Martin qui est visé, mais Georges ! Pendant ce temps là, Marianne choisit de suivre Bruno afin de découvrir la vérité. Charles, quant à lui, estime que Lilou va trop loin avec les clients.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : un mort chez les Delcourt, les résumés jusqu’au 30 août 2024

VIDÉO Demain nous appartient du 12 août – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.