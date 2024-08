Plus Belle La Vie du 12 août 2024 : Thomas opéré d’urgence, de premiers suspects (résumé + extrait vidéo épisode 145 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 145 de PBLV – Thomas est entre la vie et la mort cet après-midi pour le grand retour de votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour la police, de premiers suspects émergent…

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 août 2024 – résumé de l’épisode 145

Léa découvre Thomas étendu au sol, couvert de sang, et appelle Jean-Paul en urgence pour lui annoncer qu’il a été touché par balle. Inconscient, Thomas gît alors que les invités sont sous le choc et que les secours arrivent sur place. Jean-Paul décide de lancer une nouvelle fouille pour s’assurer que personne n’est armé. Mirta et Kilian sont profondément bouleversés, mais Kilian ne peut pas accompagner Léa, car la police doit interroger tout le monde. Aya et Kilian se demandent où se trouve Gabriel…

Pendant ce temps, Garrec pense à ses œuvres, tandis que Thomas lutte pour sa vie. Eric informe Jean-Paul que Lambert, un agent de la municipale, a quitté son poste pour une ronde et n’est pas revenu, il est armé… De son côté, Léa accompagne Thomas dans le camion des pompiers, où il est transporté d’urgence à l’hôpital. Elle informe les médecins que son pronostic vital est engagé.

Jules et Steve se trouvent dans les bois, en train de cacher un mystérieux carton. Steve remercie Jules pour son aide lorsque Jean-Paul surgit et les arrête. Les deux jeunes prétendent qu’ils se promenaient et qu’ils ne sont pas au courant pour Thomas.



Kilian, accompagné d’Aya, apprend que son frère est en salle d’opération après que Léa l’ait contacté. Il souhaite le rejoindre, mais la commissaire veut d’abord l’interroger. Elle l’interroge sur le comportement de Thomas ces derniers jours et pendant la fête. Kilian explique qu’il était stressé par le gala car ils n’ont pas l’habitude, tandis qu’Aya révèle que Garrec l’a embrassée de force, forçant Thomas à intervenir.

Au commissariat du Mistral, Patrick informe Ariane que Thomas a été victime d’une tentative de meurtre lors du gala de charité. Aucune arme n’a été trouvée parmi les invités, mais Damien Garrec, qui a un mobile, est en route pour le commissariat. Il a agressé Aya et s’en est pris à Thomas. Ariane se charge de l’affaire. Sur place, Garrec menace Jules, qui vient de le photographier pour Marseille Info, et casse la carte mémoire de son appareil photo.

À l’hôpital, Kilian essaie désespérément de joindre Gabriel, mais sans succès. Gabriel finit par arriver à l’hôpital et rejoint Kilian, qui lui annonce en larmes que le pronostic vital de Thomas est engagé. Gabriel veut parler à l’équipe médicale, mais Kilian, bouleversé, lui demande où il était. Gabriel, visiblement désolé, reste sans réponse.

Au commissariat, Garrec est interrogé par Ariane. Il ne pense qu’à l’œuvre qui lui a été volée et minimise son geste envers Aya, qualifiant cela de « petit bisou sans importance ». Lorsqu’elle l’interroge sur Thomas, il nie toute implication et est placé en garde à vue. Cependant, Jean-Paul arrive et informe Ariane que Garrec ne peut pas être le tireur, puisqu’il était en train de faire un discours au moment où l’on a tiré sur Thomas. L’attention se tourne alors vers Lambert, le policier municipal disparu avec son arme.

