Demain nous appartient du 22 août : Chloé a-t-elle tué Albane ? (résumé + vidéo épisode 1754 en avance)

Demain nous appartient du 22 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1754 de DNA – Chloé a-t-elle tué Albane dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». ? La réponse est non ! Ce soir, la femme de Michaël est hospitalisée et hors de danger.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 22 août 2024 – résumé de l’épisode 1754

Chloé est interrogée au commissariat. Elle relate les événements de la veille, convaincue d’avoir agi en légitime défense contre un agresseur. Cependant, la personne qu’elle a grièvement blessée n’est autre qu’Albane ! Par chance, plus de peur que de mal et Albane devrait sortir de l’hôpital dans la journée. Mais Sara explique à Chloé et Alex que les suites à cette affaire vont dépendre de la décision d’Albane de porter plainte ou pas.

Pendant ce temps là Octave blâme Chloé pour l’état de sa mère. Nathan s’oppose catégoriquement à la relation naissante de Mona et Alain tandis que Violette redoute d’être à l’origine de la frustration de Jordan.



VIDÉO Demain nous appartient du 22 août – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.