Tout le monde veut prendre sa place : Cyril Féraud prend les commandes avec de nouvelles règles

France 2 a dévoilé officiellement cette semaine la date à laquelle Cyril Féraud prendra les commandes du jeu quotidien « Tout le monde veut prendre sa place ». Et comme on vous l’annonçait précédemment, c’est bien le lundi 9 septembre 2024 qu’il prendra la suite de Jarry.





Et pour l’arrivée de Cyril Féraud, le jeu va connaitre quelques changements et nouveautés. On vous dit tout !







Cyril, avec sa bonne humeur contagieuse et sa bienveillance, accueillera les candidats ainsi que la championne actuelle, Isabelle, forte de ses 40 victoires.

Les nouveautés

– Un décor entièrement renouvelé, plus spacieux, plus lumineux, avec un public plus nombreux.

– Un nouveau générique chanté et un habillage très coloré.

– Fini la loge ! Le champion ou la championne restera sur le plateau pendant toute l’émission aux côtés de Cyril, réagissant à tout ce qui se passera.



Nouvelles règles et plus de questions

Les 6 candidats et le champion devront répondre à un plus grand nombre de questions :

– Manche 1 : en plus de leurs questions individuelles, les candidats répondront à 3 « questions pour tous ».

– Manche 2 : ils devront répondre à 1 question duo et 1 question carrée supplémentaires.

– Finale : retour des 6 questions historiques pour le champion et le finaliste.

Nouveauté : si le champion donne à son adversaire le thème qu’il espérait, une alarme retentira, ajoutant une dose de pression supplémentaire !