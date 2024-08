Demain Nous Appartient spoiler : Manon craque et fait un terrible aveu... (vidéo épisode du 28 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les derniers mois ont été durs pour Manon dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En fauteuil roulant depuis son terrible accident de voiture, Manon a préféré rompre avec Nordine et elle a été récemment enlevée par Sungam… Alors dans quelques jours, Manon va craquer.











Manon toujours amoureuse de Nordine

A l’hôpital, Manon arrive en retard et Aaron l’informe que son kiné est déjà parti… Manon s’énerve et finit par craquer. Face à Aaron, Manon se met à pleurer et elle lui parle de Nordine. Elle lui explique qu’elle l’a quitté mais elle réalise qu’elle a toujours des sentiments pour lui. Aaron lui conseille de lui dire mais Manon pense que Nordine la considère comme une amie et que c’est foutu…

Si vous vous demandez se Manon et Nordine finiront par se remettre ensemble, la réponse est dans notre article ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.