Ici Tout Commence spoiler : Milan arrêté mais… Enzo et Anaïs doutent ! (vidéo épisode du 28 août)

Ici tout commence spoiler – Le plan de Vic et Enzo va fonctionner et Milan va être arrêté la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, alors que Milan a été arrêté pour l’agression de Jude, Enzo et Anaïs doutent de sa culpabilité…











Anaïs confie à Vic et Enzo que Milan lui a juré qu’il était innocent avant que la police l’embarque. Si Vic s’en fiche, Enzo doute lui aussi que Milan ait agressé Jude, d’autant qu’il a eu le droit à un flot d’insultes homophobes… Et le frère de Milan étant gay, il n’a jamais été homophobe !

Vic veut que Milan paie, qu’il soit coupable ou pas. Mais Anaïs et Enzo refusent de laisser l’agresseur de Jude en liberté que Milan paie pour quelque chose qu’il n’a pas fait.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 990 du 28 août 2024, Anaïs et Enzo doutent pour Milan

