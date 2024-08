Demain nous appartient spoiler : Maud sous le choc face à Diego qui... (vidéo épisode du 14 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que ce n'était pas gagné entre Maud et Diego dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Si au début Diego n'était pas du tout intéressé, voilà maintenant que ces deux là sont tout prêt de démarrer une histoire !











Diego se confie à Maud

Et dans quelques jours, Maud va être sous le choc face à la déclaration de Diego ! Alors qu’ils sont au lycée avec Bastien et Jack pour l’association écologique, Diego se lance et confie à Maud que s’il est venu, c’est parce qu’elle était là ! Et il regrette qu’ils aient été dérangés à la Paillotte alors qu’ils allaient s’embrasser… Diego s’approche de Maud… quand il est pris d’une crampe !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1748 du 14 août 2024 : Diego ouvre son coeur à Maud

