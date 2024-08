Demain Nous Appartient spoiler : une tentative de meurtre, Alex sous le choc ! (vidéo épisode du 23 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une nouvelle tentative de meurtre qui va se dérouler à Sète dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, quelqu’un va encore une fois tenter de tuer Michaël, le cousin de Chloé !











Alex sauve encore la vie de Michaël

Michaël tond paisiblement la pelouse de l’hôtel quand soudain, un homme casqué surgit et tente de l’étouffer en lui mettant un sac plastique sur la tête. C’est l’arrivée inopinée d’Alex qui lui sauve une nouvelle fois la vie. On peut dire qu’Alex est son ange gardien !

Michaël poursuit son agresseur alors qu’Alex est à terre, choqué. Il tombe nez à nez avec Mathias et l’accuse d’avoir voulu le tuer ! Alex les rejoint et lui fait remarquer que ça ne peut pas être lui, il n’a pas de casque et n’est pas habillé pareil.

