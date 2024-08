Fort Boyard du 17 août 2024 : ce soir l’équipe de Franck Leboeuf (VIDEO)

Publicité





Fort Boyard du samedi 17 août 2024 Ce soir et seulement quelques jours après le numéro hommage à Patrice Laffont, Olivier Minne vous donne rendez-vous pour la suite de la saison de Fort Boyard. Pour ce sixième numéro, l’équipe est composée ce soir de Hatik, Franck Leboeuf, Elsa Esnoult, Mehdi Maïzi, et Enora Malagré.





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Quelle cellule interdite et quelle association ce soir ?

Ce soir, le Père Fourras a décidé d’ouvrir la cellule interdite « Le tombeau des esprits frappeurs « . Et les candidats joueront pour deux associations :

– Big up project. L’association apporte une aide financière pour une prise en charge alimentaire, vestimentaire et éducative des orphelins en Afrique, plus particulièrement au Mali.

– ELLE’s IMAGINE’. Depuis 2009, l’association Elle’s IMAGINE’nt accueille et accompagne les femmes victimes de violences conjugales dans leurs démarches judiciaires et leurs reconstructions psychologiques.

Fort Boyard demeure l’emblématique domaine où le Père Fouras garde précieusement son trésor. Chaque année, de nombreuses équipes tentent de le dérober pour soutenir de nobles causes, sous l’œil bienveillant d’Olivier Minne, maître de cérémonie. Pour cette 35e saison de Fort Boyard, le Père Fouras a fait preuve d’une créativité débordante ! Il a imaginé de nombreuses nouveautés pour surprendre les célébrités, qui ne se doutent pas de ce qui les attend.



Cet hiver, en vérifiant ses comptes, le Père Fouras a constaté que son stock de Boyards est au plus bas ! Cette année, déterminé à piéger les candidats et à protéger son trésor, il est prêt à tout, y compris à ouvrir des cellules du Fort qu’il avait lui-même interdites d’accès.

À chaque émission, le Père Fouras dévoilera l’une de ces cellules interdites, chacune renfermant de nouveaux défis et de nombreuses surprises pour les célébrités. Olivier Minne guidera les équipes dans leur quête des clés et des indices, toujours prêt à les épauler.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de personnages redoutables pour protéger son trésor ! Une nouvelle saison qui pousse les participants à se surpasser encore davantage.

Fort-Boyard : extrait vidéo du 17 août

Voici un extrait de votre émission de ce soir.

vidéo à venir