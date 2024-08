The Voice Kids du 17 août : lancement de la nouvelle saison ce soir sur TF1

Publicité





The Voice Kids du 17 août 2024, extrait vidéo – C’est l’heure du lancement de la nouvelle saison de The Voice Kids ce soir sur TF1. Nikos Aliagas donnera le coup d’envoi en compagnie des coachs de la saison : Claudio Capeo, Lara Fabian, Slimane, et Patrick Fiori.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







The Voice Kids du 17 août 2024, extrait vidéo : Yasmine chante « Lily » de Pierre Perret

Soyez parmi les premiers à découvrir la performance de Yasmine ! À seulement 11 ans, elle interprète avec brio « Lily » de Pierre Perret. Pleine de vie et de joie, Yasmine chante depuis l’âge de 4 ans et a déjà brillé sur scène lors de la tournée des Zénith avec le spectacle de Chantal Goya.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

The Voice Kids 2024, présentation de la nouvelle saison

Pour célébrer ses 10 ans, l’émission incontournable de chant pour enfants en France, « The Voice Kids », prépare une saison exceptionnelle avec l’arrivée de deux nouveaux coachs. Claudio Capéo, révélé en 2016 lors de la saison 5 de « The Voice », et Lara Fabian, star internationale avec plus de 20 millions de disques vendus, rejoignent l’équipe aux côtés de Patrick Fiori, pilier du programme avec 9 saisons et 4 victoires à son actif, et Slimane, grand gagnant de la saison 5 de « The Voice » et coach victorieux de « The Voice Kids » en 2023 avec Durel.

Cette année, les coachs vont vivre une véritable montagne russe émotionnelle, tandis que de jeunes talents âgés de 7 à 15 ans monteront sur scène pour partager leurs histoires de vie émouvantes. Les coachs, plus déterminés que jamais à attirer les meilleurs talents dans leurs équipes, n’hésiteront pas à user du Super Block, une arme redoutable permettant de bloquer un autre coach même s’il s’est déjà retourné.

La compétition s’annonce plus intense que jamais, promettant des moments émouvants et inoubliables dans l’histoire de l’émission. Nikos Aliagas et Karine Ferri reviennent également pour animer le show. Ce duo dynamique accompagnera les jeunes talents et leurs proches dès les Auditions à l’Aveugle, les guidant tout au long de leur parcours sur la scène de « The Voice Kids ».