France 2 déprogramme « King » pour rendre hommage à Alain Delon

Suite à l’annonce de la mort d’Alain Delon, France 2 bouleverse sa grille des programmes ce dimanche afin de rendre hommage à l’acteur inconique du cinéma français.





Ainsi, la chaîne déprogramme le numéro initialement prévu de « 13h15 le dimanche » afin de programmer « Un jour un destin » spécial Alain Delon. Et ce soir, France 2 ne diffusera pas le film inédit « King » au profit du film avec Alain Delon « Le Samouraï ».







A 13h15 : Un jour, un destin : Alain Delon, la solitude d’un fauve

Rocco, Le Guépard, Le Samouraï, Monsieur Klein… Ces héros, qui peuplent la mémoire des amoureux du cinéma, ont en commun un visage, celui d’Alain Delon. Pour beaucoup, il reste figé dans cette image éternelle d’une beauté incandescente et ravageuse, celle d’une époque aussi. Les années n’ont tout de même pas effacé les aspérités, le caractère plus énigmatique de sa personnalité.

Comment ce jeune garçon, bouleversé par le divorce de ses parents, a-t-il trouvé la force de s’extraire de son milieu d’origine ? De quelle manière a-t-il provoqué les rencontres pour se faire un nom ? D’où lui vient cette fascination pour le milieu et son code d’honneur ?



Grâce à des images de jeunesse encore jamais dévoilées et aux témoignages de son frère Jean-François, de sa fille Anouchka, mais aussi de l’un de ses premiers amours, la comédienne Brigitte Auber, ce portrait inédit d’Un jour / un destin révèle la face cachée d’un acteur et d’un homme. Un homme qui, à plus de 80 ans aujourd’hui, ne se sent plus en phase avec le monde

A 21h10, le film « Le samouraï »

Jef Costello, dit le Samouraï est un tueur à gages. Alors qu’il sort du bureau où git le cadavre de Martey, sa dernière cible, il croise la pianiste du club, Valérie. En dépit d’un bon alibi, il est suspecté du meurtre par le commissaire chargé de l’enquête. Lorsqu’elle est interrogée par celui-ci, la pianiste feint ne pas le reconnaître. Relâché, Jeff cherche à comprendre la raison pour laquelle la jeune femme a agi de la sorte.

Avec : Alain Delon, François Périer, Nathalie Delon

A 22h55 le film « La piscine »

Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu’au jour où arrive Harry, au bras de sa fille l’incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, l’homme trouble cette vie tranquille. La tension monte.

Avec : Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet