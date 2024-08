TF1 rend hommage à Alain Delon avec le documentaire « Alain Delon, cet inconnu » (18 août 2024)

Publicité





TF1 rend hommage à Alain Delon ce dimanche après-midi. La chaine déprogramme « Reportages découvertes » et diffusera à la place le documentaire « Alain Delon, cet inconnu ».





Rendez-vous à 13h40 sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+.







« Alain Delon, cet inconnu » : le documentaire ce dimanche 18 août 2024

Dans les années 50, un jeune apprenti charcutier de Bourg-la-Reine, Alain Delon, décide de quitter son emploi pour partir en Indochine. Ce départ est pour lui une manière de tourner la page sur une enfance marquée par des sentiments d’abandon et d’enfermement. Après le divorce de ses parents, il perd le contact avec son père et passe une grande partie de son enfance à la prison de Fresnes, où le mari de sa nourrice est gardien. Cependant, son comportement indiscipliné entraîne son renvoi de la Marine nationale. De retour en France, il explore le Paris nocturne et interlope, se rapprochant du monde du cinéma, bien que l’idée de devenir acteur ne lui traverse même pas l’esprit. C’est par un concours de circonstances qu’il finit par embrasser la carrière qui fera de lui une star mondiale.