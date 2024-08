Publicité





Grands Reportages du 25 août 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 25 août 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « La guerre des voisins »

Bruits excessifs, droit de passage, chantiers, dégâts des eaux… Avec la crise sanitaire, les Français passent davantage de temps chez eux, ce qui a entraîné une explosion des conflits de voisinage ! Désormais, plus de la moitié d’entre eux déclarent rencontrer des problèmes avec leurs voisins, que ce soit en milieu urbain ou rural.

A 14h50 : « Le berger tueur en série ? »



Il s’agit probablement de l’un des tueurs en série les plus redoutables que la France ait connus. Pendant des années, Michel Lambin a donné l’image d’un paisible éleveur de chèvres, vivant dans sa ferme isolée de Caussols, sur les hauteurs de Grasse. Pourtant, pour la justice, cet ancien délinquant parisien serait responsable de dix meurtres dans les années 1980 et 2000. Sept hommes ont été assassinés, et trois autres ont disparu sans laisser de trace après l’avoir rencontré. La plupart de ces affaires n’ont jamais été élucidées, laissant derrière elles des « cold cases » tombés dans l’oubli.

Grâce à une interview exclusive de l’ex-compagne de ce « berger tueur », une équipe de Grands reportages a rouvert ces vieux dossiers, retrouvant également d’autres témoins et les enquêteurs de l’époque. Cet épisode de Grands reportages retrace l’incroyable parcours de Michel Lambin, qui a su échapper à la justice pendant de nombreuses années. Homme violent et instable, il aurait tué par orgueil, cupidité ou jalousie, se comportant comme un tueur compulsif, avec une cruauté digne des pires films d’horreur.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.