Publicité





Vivement Dimanche du 25 août 2024 : les invités de Michel Drucker – Avant la nouvelle saison inédite après les Jeux Paralympiques, Michel Drucker vous donne rendez-vous ce dimanche sur France 3 pour un nouveau best-of de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Vivement Dimanche du 25 août 2024 : les invités

Aujourd’hui, Michel Drucker est encore une fois en mode best-of. Retrouvez les meilleurs moments de la saison avec les nombreux invités reçus sur son mythique canapé rouge : Patrick Bruel, Emmanuel Chaunu, Gérard Holtz, Matthieu Lartot, Régis Laspalès, Amir, Guillaume de Tonquédec, Lizzie Brocheré, Viktor Vincent, Mathilde Seigner, Emmanuelle Seigner, Michel Cohen, Benjamain Castaldi, Éric-Emmanuel Schmitt, Philippe Chevallier, Popeck, Dominique Beshehard, Julie Andrieu, Pascal Obispo, Philippe Lellouche, Gauvain Sers, Muriel Robin, Pierre Arditi, Goldmen, Nathan Devers, David Jarre, Fabienne Thibeault, Diane Tell, Les Chœurs de France, Dove Attia, PetiTom, Gwendal Marimoutou, Grégoire, Cécilia Cara, Damien Sargue, Gianmarco Schiaretti, Daniel Lavoie, Angelo Del Vechio, Laurent Voulzy, La Compagnie Créole, Jocelyne Béroard, Jean-Claude Naimro, Philippe Lavil, Babette de Rozières, Lucien Jean-Baptiste, Jean-Luc Reichmann, Nathalie Lecoultre, Isabelle Mergault, Bénabar, Nathalie Marquay, Ahmed Sylla, Mallory Wanecque, Jérôme Anthony, Isabelle Boulay, Marc-Antoine Lebret, David Jarre, Alexandre Brasseur, Virginie Hocq, Jonathan Lambert, Vincent Niclo, Anne Sila, Reem Kherici, Franck Dubosc, Nathan Devers, Hugues Aufray, Dave, Michael Jones, Chantal Goya, Emmanuel Chaunu, Robert Charlebois, Victoria Sio, Frank Lebœuf, Nathan Devers, Jeanfi Janssens, Amanda Lear, Marie Parouty, Marie-Paule Belle, Dany Boon, Jérôme Commandeur, Laurent Ruquier, Karina Marimon, Didier Barbelivien, Frédéric François, Sylvie Vartan, Jarry, Marie-Anne Chazel, Michel Jonasz, Kev Adams, Didier Bourdon, Olivia Ruiz, Christophe Dechavanne, Corinne Touzet, Pascal Légitimus, Anne Roumanoff, Sylvie Poiret, Nicolas Poiret, Nathalie Serrault, François Berléand, Nicolas Briançon, Patrick Fiori, Elie Semoun, David Martin, Marina Carrère d’Encausse, Michel Cymes, Les Soignantes, Karine Giébel, Bernard Campan, Isabelle Carré, Yves Duteil, Claire Borotra, Sarah Schawb, Dave, Patrick Loiseau, Corinne Masiero, le Docteur Jean Abitbol, Alain Giresse, Jacques Vendroux, Nicoletta, Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi, Nawelle Madani, Adriana Karembeu, Black M, Mélodie Fontaine, André Manoukian, Évelyne Bouix, Jérémy Banster, Agustín Galiana, Élodie Poux, Faustine Bollaert, Agathe Natanson, Bénabar, Nelson Montfort, Emmanuel Moire, et Booder.

Vivement Dimanche, rappel présentation de la nouvelle saison

Ce rendez-vous dominical met en avant des talents variés, avec Michel Drucker accueillant des invités pour discuter de leur carrière et de leur région d’origine. Chaque mois, un hommage sera rendu à des artistes décédés, débutant avec Simone Signoret et Yves Montand. Le canapé rouge mythique recevra des acteurs, tant principaux que secondaires, des fictions de France Télévisions. Les téléspectateurs pourront également profiter de chansons des années 1970 et 1980 chaque semaine. Michel Drucker présentera de nouveaux talents, dont le magicien David Jarre et le mentaliste Viktor Vincent, ainsi que des interventions mensuelles de Nathan Devers sur la littérature. Le caricaturiste Chaunu accompagnera Michel pour revisiter la carrière des invités, et des humoristes tels qu’Anne Roumanoff, Olivier de Benoist, Mathieu Madénian, Willy Rovelli, Alex Vizorek et de nouveaux talents continueront à participer à l’émission.



Publicité





Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV