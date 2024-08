Ici tout commence du 29 août : Anaïs dévoile le secret de Milan ! (résumé + vidéo épisode 991 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 29 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 991 – Anaïs a tout compris ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, la jeune cheffe sait comment Milan a fait pour retrouver Enzo et elle lui dit tout…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 29 août 2024 – résumé de l’épisode 991

Enzo est sur le départ de l’institut, Delobel lui a enlevé la place de co-directeur du master à cause de ses mensonges sur Milan. Vic est déçue pour lui et aimerait parler à Delobel… Anaïs les rejoint et leur annonce qu’elle a compris comment Milan a fait pour retrouver Enzo. Il était avec Louis en prison ! C’est Louis Guinot qui a balancé Enzo auprès de Milan, et c’est aussi lui qui a envoyé le sms à Enzo pour lui dire de ne pas aller à la soirée des jeunes talents. Milan débarque et avoue tout. Mais il remercie aussi Enzo de l’avoir innocenté en dénonçant le vrai coupable de l’agression de Jude.

Rose est persuadée qu’Enzo a toujours sa place à l’Institut. Du côté des Lanneau, la stabilité familiale est précaire. Et le filleul d’Olivia fait son entrée à l’Institut.



Ici tout commence du 29 août 2024 – extrait vidéo

