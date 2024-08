Plus Belle La Vie du 29 août 2024 : le coupable identifié, le choc pour la police (résumé + extrait vidéo épisode 158 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 29 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 158 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 août 2024 – résumé de l’épisode 158

Patrick et Ariane sont sur les lieux du meurtre de Rossi. Le crime a eu lieu en plein jour dans un endroit fréquenté, ce qui montre que le tireur a pris des risques. Charlotte précise que la victime a été tuée de face et à bout portant, ce qui signifie qu’elle a eu le temps de voir son agresseur. Patrick va demander à Steve d’accélérer ses efforts concernant le deepfake.

A la résidence, Steve, fatigué, s’endort devant son ordinateur. Patrick vient lui parler et Steve lui annonce une nouvelle découverte. Il a persisté dans ses recherches et a fini par trouver quelqu’un qui affirme avoir piraté le serveur d’un commissariat une semaine auparavant. Steve traque cet individu et informe Patrick qu’il est sur le point de le démasquer.



Patrick et Ariane ont arrêté Jimmy Cameron, le faussaire responsable de la photo de Rossi. Bien qu’il refuse de dénoncer son complice, Patrick et Ariane l’encouragent à coopérer.

Thomas informe Kilian que Rossi a été assassiné la veille et suspecte que ce soit le même lieu qui était visé lors du gala de charité. Il mentionne également un article sur les manigances de Rossi. Kilian exprime son soulagement de ne pas avoir collaboré avec lui. Il questionne ensuite Thomas à propos de Gabriel, admettant qu’il le trouve un peu trop dur avec lui. Avec tout ce qu’ils ont vécu, Kilian pense qu’ils devraient profiter de la vie.

Patrick et Ariane sont avec Charlotte et l’informent que l’arrestation de l’assassin de Rossi nécessitera des précautions spéciales. Charlotte, curieuse, demande des détails. Patrick et Ariane lui montrent alors un nom, ce qui la choque profondément. Ils décident de procéder à une reconstitution pour faire avouer le coupable !

Maya rend visite à Blanche au Pavillon des Fleurs, inquiète car Yanis est revenu la menacer. Elle prend des précautions mais craint que Yanis n’enlève les enfants. Blanche lui conseille de faire confiance à la justice, bien que Maya reste inquiète. Plus tard, Luna discute avec Blanche de son amie Adèle, qui pourrait avoir une solution d’urgence pour Maya et ses enfants, mais pas avant la fin de la semaine prochaine. Blanche a trouvé des solutions pour fin septembre seulement. Elles sont frustrées et déterminées à trouver une solution rapide.

Maya rejoint Luna et Blanche, leur annonçant que Yanis porte plainte contre le Pavillon des Fleurs. Il les accuse de la monter contre lui et affirme que l’association agit de manière illégale. Blanche pense qu’avec un bon avocat, il est possible de se défendre. Luna apporte une bonne nouvelle à Maya : une amie part pour trois semaines, laissant Maya s’installer chez elle. Eric pourra récupérer les enfants à l’école et les ramener à l’association, où Blanche et Luna les garderont jusqu’au retour de Maya.

Yolande emmène Mirta, les yeux bandés, pour une surprise d’anniversaire. Lorsqu’elle retire le bandeau, Mirta découvre que les jeunes de la résidence ont tout organisé et lui chantent « Joyeux Anniversaire » en espagnol. Ils lui offrent des charentaises. Mirta feint d’être ravie, bien que Yolande précise que c’était l’idée des jeunes. De retour à la résidence, Mirta essaie ses nouveaux chaussons. Bien qu’elle admette qu’ils sont confortables, elle confie à Yolande qu’elle ne les aime pas, car ils lui donnent l’impression de vieillir. Yolande a alors une idée et demande à Mirta de la suivre.

Gabriel accompagne Thomas pour un suivi à l’hôpital. Il lui pose des questions sur sa thérapie, ainsi que sur le jeu. Gabriel explique qu’il ne peut pas jouer sans ses cartes, qu’il a confiées à Thomas, une décision qu’il juge excellente. Thomas décide d’aller boire un verre en terrasse, mais sans Gabriel, et s’en va.

