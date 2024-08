Plus belle la vie : l’hommage à Alain Delon diffusé sur TF1 (VIDÉO)

Publicité





Comme toujours, la série « Plus belle la vie, encore plus belle » réagit à l’actualité. Et ce jeudi, les téléspectateurs de la série sur TF1 ont pu découvrir une scène ajoutée en début d’épisode afin de rendre hommage à Alain Delon.





Une scène qui n’apparaissait pas pour ceux qui regardent les épisodes en avant-première sur TF1+.







On peut y découvrir Yolande et Morgane entrain de parler de la mort d’Alain Delon. Yolande confie à Morgane qu’elle était tellement fan qu’elle avait appelé son chat Alain Delon !

Si vous avez manqué cet hommage, séance de rattrapage en vidéo.



VIDÉO Plus belle la vie : l’hommage à Alain Delon