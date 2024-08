Jeux Olympiques de Paris 2024 : la cérémonie de clotûre à suivre ce dimanche soir (11 août 2024)

Publicité





Clap de fin des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rendez-vous ce dimanche 11 août 2024 à 21h sur France 2 et france.tv pour suivre la cérémonie de clotûre.











Publicité





Après une ultime journée de compétition, France Télévisions invite les Français à se rassembler dimanche soir pour une soirée mémorable, marquée par la Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cet événement, diffusé en direct et animé par Laurent Delahousse, Daphné Bürki et Alexandre Boyon, clôturera deux semaines de célébration, d’émotions intenses et de performances exceptionnelles, gravées à jamais dans les cœurs et mémoires de millions de spectateurs.

La cérémonie, qui se déroule au Stade de France, célébrera cette aventure humaine et sportive hors du commun. Les athlètes de toutes les nations défileront une dernière fois, symbolisant la fierté de leurs réalisations et les liens d’amitié tissés au-delà des frontières. Ce moment historique, empreint de symboles et d’émotions, rendra un hommage vibrant aux valeurs de l’Olympisme.