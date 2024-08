Demain nous appartient spoiler : Bart épuisé, il est contraint de... (vidéo épisode du 14 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart va être épuisé la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, il va être contraint d’héberger Chloé et sa famille chez lui !











Chloé et Alex installés chez Bart

Bart arrive épuisé au Spoon, il explique à Mona qu’il a du héberger Chloé et sa famille. En cause, le fait que l’état de leur maison nécessite de gros travaux ! Mais Céleste a été malade toute la nuit et Bart est déjà crevé… Mona se moque gentiment de lui et Bart espère qu’ils vont trouver une autre solution.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1748 du 14 août 2024 : Bart héberge les Delcourt

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.