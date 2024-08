« Jumeaux mais pas trop » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (30 août 2024)

Publicité





« Jumeaux mais pas trop » : histoire et interprètes du film inédit d’M6 ce soir, vendredi 30 août 2024 – Ce vendredi soir, M6 diffuse le film inédit « Jumeaux mais pas trop ». Une comédie réalisée par Olivier Ducray et Wilfried Méance avec l’excellent Ahmed Sylla et Bertrand Usclat dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Jumeaux mais pas trop » : le synopsis

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent depuis plus de 30 ans. Ni les mariages ni les enfants n’ont réussi à les séparer, et ce week-end, le groupe de quinquagénaires se retrouve en Champagne pour célébrer l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Cependant, l’arrivée inattendue de la future mariée crée des remous parmi eux… Au cœur de ce magnifique vignoble, entre éclats de rire, disputes et réconciliations, les tensions refont surface. Car en amitié, il n’y a pas que le champagne qui fait des bulles !

Interprètes et personnages

Avec Ahmed SYLLA (Anthony Girard), Bertrand USCLAT (Grégoire Beaulieu), Pauline Clément (Noémie Vignon), Gérard JUGNOT (Patrice Beaulieu), Jean-Luc BIDEAU (Paul Girard), Nicolas MARIÉ (Gérald Morand), Marc RISO (Maître Fraises)



VIDEO bande-annonce