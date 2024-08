Le Grand Concours du 30 août : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Publicité





Le Grand Concours du 30 août 2024 – Ce vendredi soir, Arthur est aux commandes d’un nouveau numéro inédit du Grand concours. Quels sont les invités d’Arthur ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Le Grand Concours du 30 août 2024 : les invités de ce soir

Préparez-vous pour une nouvelle édition du « Grand Concours » remplie de surprises ! Sous l’œil vigilant d’Arthur, qui officiera en tant qu’arbitre pour cette soirée exceptionnelle, une affiche impressionnante se profile : Az, Cartman, Valérie Damidot, Alexandre Devoise, Baptiste Giabiconi, Anaïs Grangerac, Gérard Holtz, Joyce Jonathan, Caroline Margeridon, Hervé Mathoux, Clara Morgane, Yoann Riou, Tony Saint Laurent, Patrick Sébastien, Sylvie Tellier, Tareek et Titoff s’affronteront dans une compétition où l’intellect et la rapidité seront les maîtres-mots, avec un seul objectif : décrocher le titre de champion(ne) de la soirée.

Deux manches captivantes et une finale palpitante attendent les téléspectateurs. Dans cette émission où la culture générale et la bonne humeur sont à l’honneur, les participants devront faire preuve à la fois de vivacité d’esprit et de concentration. Seul l’un d’entre eux saura résister à la pression, répondre avec précision et dans les temps impartis, pour repartir avec le trophée tant convoité.



Alors, face aux questions multiples et à un chronomètre impitoyable, qui saura se démarquer cette fois-ci et rester imperturbable face à des concurrents parfois dissipés pour remporter le titre de grand vainqueur ?

VIDÉO Le Grand Concours du 30 août, extrait vidéo

« Le Grand Concours » c’est ce soir, vendredi 30 août 2024, dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de TF1+.