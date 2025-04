Ici Tout Commence spoilers : Mehdi découvre le secret de Vic, un retour, les résumés jusqu’au 25 avril 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 25 avril 2025 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 21 au vendredi 25 avril 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Inès, la petite soeur de Lionel et Zoé, est de retour à l’institut. Au même moment, Lionel démissionne du café et il est sur son petit nuage.

De son côté, Vic est au pied du mur… La jeune femme est malade mais a décidé de ne rien dire à sa soeur. Sauf que Mehdi découvre son secret ! Vic lui demande l’impossible : ne rien dire à Hortense !

Lundi 21 avril 2025 (épisode 1158) : Pour Doria, Vic se serre la ceinture. A L’institut, Gaspard fait ses jeux.



Mardi 22 avril 2025 (épisode 1159) : Vic demande à Mehdi l’impossible. De son côté, Malik vend son âme au diable. Au café, Lionel rend son tablier.

Mercredi 23 avril 2025 (épisode 1160) : A L’institut, Doria brouille les pistes. Alice boit les paroles de Stanislas. Pour sa part, Lionel est sur son petit nuage.

Jeudi 24 avril 2025 (épisode 1161) : Face à Hortense, Vic sort de sa coquille. Pour Alice, Stanislas fait patte blanche. En service, Maya et Léonard se rafraîchissent la mémoire.

Vendredi 25 avril 2025 (épisode 1162) : Vic brûle la chandelle par les deux bouts. A L’institut, Inès embrasse une carrière. De leur côté, Clotilde et Joachim se font des films.

