Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 1 ? (résumé + replay 20 août 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 1 du mardi 20 août 2024 – C’est parti pour l’épisode 1 de « Koh-Lanta : la tribu maudite », nouvelle saison qui se déroule aux Philippines avec 24 aventuriers : 12 hommes et 12 femmes. Ils arrivent à bord de bateaux, l’un avec les femmes, l’autre avec les hommes. Les candidats se découvrent et se jaugent…





Et ils ne savent pas qu’ils sont surveillés par deux anciens aventuriers emblématiques : Frédéric, le gagnant de l’édition 2023, et Ugo, le phénix de « Koh-Lanta la Légende » qui revient pour la 3ème fois.







Publicité





Après une partie à la nage, Denis Brogniart accueille les aventuriers sur l’île. Ils découvrent tous avec surprise d’Ugo et Frédéric ! Denis annonce qu’ils vont former les équipes. Et pour se faire une idée de qui doit appartenir à leurs équipes, ils vont les observer sur une première épreuve.

Il s’agit d’une épreuve en plusieurs temps avec des boules à placer sur une planche articulée. D’abord les femmes, puis les hommes. Denis annonce qu’il ne faut pas perdre car les 2 moins bons perdront leur place dans l’aventure et ne feront pas partie des 2 équipes ! Cécile, professeure de pilates de 41 ans, remporte l’épreuve des femmes. Elle est suivie de Charlotte, Maud, Lola, Emmanuelle, Sofia, et Sarah. Vanessa et Mélissa sont dernières et n’intègrent pas les équipes !



Publicité





Places aux hommes avec le même enjeu. Fabrice, directeur de centre équestre de 40 ans, remporte l’épreuve. Il est suivi d’Alexandra, Maxim, Gustin, Thibault, Ari, Jacques, et Michel. C’est fini pour Ilyesse et Nathanaël. Ils sont évidemment très déçus et ils s’en vont avec Vanessa et Mélissa.

Koh-Lanta : la tribu maudite, les compositions des Rouges et des Jaunes

Place ensuite à la formation des deux équipes par Ugo et Frédéric. Ils font un chifoumi pour désigner celui qui commencent et c’est Ugo.

– Les rouges : Ugo, Gustin, Alexandre, Maxime, Ari, Cécile, Sarah, Cassandre, Marie, et Maud.

– Les jaunes : Frédéric, Jacques, Thibault, Fabrice, Michel, Charlotte, Lola, Sofia, Emmanuelle, et Cécile.

Les deux tribus se rendent ensuite sur leurs camps. Et surprise, les 4 aventuriers éliminés sont dans une pirogue noire et se dirigent vers l’île de la tribu maudite. Une île inhospitalière où les aventuriers ont un avenir incertain. Ils ont une bouteille avec un message : ils découvrent qu’ils font partie de la tribu maudite et qu’ils pourront regagner leur place dans l’aventure. Ils l’ignorent mais à terme, seuls deux d’entre eux intègreront les jaunes et les rouges !

Pendant ce temps là, les jaunes et les rouges installent leurs bannières et cherchent l’eau. Chez les rouges, Alexandre rêve déjà d’éliminer Ugo et Frédéric ! Il le dit clairement à Ugo, qui pense qu’il va un peu vite…

Pour la tribu maudite, il va falloir affronter une première nuit difficile, trempés avec une cabane rudimentaire. Et effectivement, ils se réveillent après une mauvaise nuit. C’est beaucoup mieux pour les Rouges et les Jaunes.

Les deux tribus sont convoqués pour l’épreuve d’immunité. Les aventuriers avouent à Denis avoir eu froid pendant cette première nuit. Place ensuite à l’épreuve. Il s’agit pour chaque équipe de garder 2 paniers en l’air pour les porteurs et les lanceurs doivent les remplir de noix de coco ! Les lanceurs rouges sont efficaces, Frédéric et Lola lâchent leur panier. Et Thibault et Sofia lâchent à leur tour ! Victoire écrasante des Rouges ! Ils repartent avec le totem synonyme d’immunité. Du côté des jaunes, Fabrice, qui n’a mis aucune noix de coco, prend la parole et affirme avoir fait perdre son équipe.

Denis informe les deux tribus que des colliers d’immunité individuels ont été cachés sur les camps. Et les jaunes vont devoir affronter le premier conseil de l’aventure.

De retour sur leur camps, les Rouges s’attèle à faire du feu. Portés par Ugo, ils réussissent et sont les premiers à avoir le feu cette saison ! C’est une première pour Ugo en trois saisons. Les Jaunes essaient aussi mais enchainent les échecs. Mais Frédéric trouve du manioc pour motiver son équipe. Et mission réussie ! Les deux tribus ont le feu !

Chez les jaunes, Cécile se sent en danger et cherche un collier d’immunité. Elle repart bredouille mais essaie de faire croire qu’elle en a trouvé un…

Le conseil jaune, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du premier conseil de la saison. Fabrice est clairement en grand danger, tout comme Cécile. Personne ne sortt de collier, et c’est finalement Cécile qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce 20 août 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 27 août pour suivre l’épisode 2 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».