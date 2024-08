Ici Tout Commence spoiler : Solal choqué, Thelma a passé la nuit avec... (vidéo épisode du 23 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Solal joue avec le feu dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, il n’a jamais mis les choses au clair avec Thelma et lui a laissé croire qu’il souhaitait être en couple libre !











Alors, sans surprise, dans quelques jours, les choses vont mal tourner pour Solal… Il découvre que Thelma a passé la nuit avec… Gary ! Ces deux là sont allés à un concert ensemble alors que Thelma avait dit à Solal qu’elle rentrait se coucher. Et ils ont passé la nuit ensemble, Thelma explique à Solal à quel point c’était bien…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 987 du 23 août 2024, Thelma a passé la nuit avec Gary



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

