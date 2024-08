« La famille et le potager » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur C8 (3 août 2024)

Publicité





« La famille et le potager », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, samedi 3 août 2024, sur C8. A l’affiche dans les rôles principaux, Marie-Anne CHAZEL et Régis LASPALÈS.





A voir dès 21h10 sur C8, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur My Canal.







« La famille et le potager » : l’histoire et les interprètes

Marie et Denis (Marie-Anne Chazel et Régis Laspalès) s’aiment depuis quarante ans. C’est beau… Mais grâce à leur fils Tom, tout va changer. Il a commis une bourde, une de celles qui peuvent bouleverser le cours des cinquante prochaines années. Pour sortir de ce cauchemar, ils auront besoin de sang-froid, d’espoir et d’une bonne dose d’alcool.

Parce qu’il est grand temps de rire aux éclats, bienvenue dans cette farce tendre, folle et décalée, au cynisme mordant.



VIDÉO bande-annonce