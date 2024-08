« Les 100 lieux qu’il faut voir » du 18 août : direction les Pyrénées ce soir sur France 5 (inédit)

Publicité





« Les 100 lieux qu’il faut voir » du 18 août 2024 – Ce dimanche soir à la télé, nouveau numéro inédit de la collection documentaire « Les 100 lieux qu’il faut voir ». Et ce soir, l’émission vous emmène dans les Pyrénées.





Rendez-vous dès 20h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Pour les amateurs de paysages spectaculaires, les passionnés d’histoire et d’architecture ancienne, ainsi que les gourmets en quête de produits authentiques, France 5 vous invite à explorer le patrimoine français. La onzième saison de cette série propose des voyages incontournables, riches en anecdotes et en récits, accompagnés par des locaux passionnés par leur région. Découvrez huit films inédits qui sont autant de cartes postales vivantes.

Les 100 lieux qu’il faut voir du 18 août « Le chemin de Chartres au Mont-Saint-Michel »

Pratiquée par les bergers depuis plus de 7 000 ans, la transhumance illustre le lien profond entre l’homme, les animaux et les montagnes. Chaque été, les bergers conduisent leurs troupeaux vers les pâturages en altitude, avant de redescendre vers les plaines à l’approche de l’hiver. C’est sur ces sentiers, traversant la vallée d’Ossau, la vallée d’Aspe et Pau, que se déroule cette tradition ancestrale. Un territoire sauvage, profondément marqué par cette pratique millénaire.



