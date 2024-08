Les 12 coups de midi du 20 août : Emilien fait fort, l’étoile mystérieuse se dévoile

Publicité





Les 12 coups de midi du 20 août 2024, 328ème victoire d’Emilien – Emilien a fait fort ce mardi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

Emilien a signé un Coup de Maître à 30.000 euros aujourd’hui et il fait encore envoler sa cagnotte !











Les 12 coups de midi du 20 août, qui est derrière la nouvelle étoile mystérieuse ?

Une incroyable cagnotte qui arrive au total de 1.420.395 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, on voit pour l’instant juste la photo fond avec des palmiers sur une plage. Ce pourrait être aux Seychelles ou à Bora-Bora mais il va falloir attendre encore un peu pour en savoir plus !

De son côté, Emilien a proposé le nom de Kylian Mbappé. Mais c’est raté !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



