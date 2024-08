Les 12 coups de midi du 24 août : Emilien fait fort mais échoue face à l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 24 août 2024, 332ème victoire d’Emilien – Et encore une victoire d’Emilien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 30.000 euros !











Les 12 coups de midi du 24 août, Zinédine Zidane sur l’étoile mystérieuse ?

Emilien voit ainsi sa cagnotte arriver au total de 1.437.895 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un seul indice : la plage de Copacabana au Brésil en photo de fond. Et on peut dire que ça n’inspire pas Emilien, qui reste sur le monde du football et a proposé sans conviction le nom de Zinédine Zidane. Mais c’est raté !

Noms déjà proposés : Kilian Mbappé, Zinédine Zidane

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



