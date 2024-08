Les 12 coups de midi : Émilien éliminé sur les tournages ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi, les infos sur l’élimination d’Emilien – Emilien est toujours Maître de Midi dans le jeu quotidien de TF1 « 12 coups de midi » mais les enregistrements ont une sacrée longue d’avance sur la diffusion.





En effet, alors que Jean-Luc Reichmann et Emilien ont repris les tournages mardi après plus d’un mois de vacances, ils ont tourné les émissions jusqu’à la fin du mois d’octobre.







Et si vous vous demandez si Emilien a été éliminé sur cette reprise des tournages des « 12 coups de midi », la réponse est non ! Il est toujours en place et est revenu bien reposé. Autant vous dire que ça va être encore et toujours très compliqué de l’éliminer puisqu’il a eu beaucoup de temps pour réviser et qu’il revient en pleine forme.

Notez que contrairement à ce qu’annonçait Clément Garin en juillet, non Emilien n’a pas encore franchi le cap des 2 millions d’euros sur les tournages.



En attendant, retrouvez Emilien ce jeudi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».