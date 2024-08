« L’amour au premier mensonge » : votre téléfilm ce 29 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« L'amour au premier mensonge » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 29 août 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’amour au premier mensonge » : l’histoire, le casting

Kate, une agente immobilière, rêve de rencontrer l’amour de sa vie. Femme dynamique avec peu de temps pour elle-même, elle décide de se tourner vers une application de rencontres. Là, elle accepte l’invitation de Walker Stevenson, un homme qui semble incarner le parfait gentleman. Avec sa richesse, son intelligence et son charme irrésistible, Walker a tout pour séduire Kate. Malgré les avertissements de sa meilleure amie, Vivian, Kate accepte de le rencontrer et tombe rapidement sous le charme de cet homme mystérieux, aux allures de prince charmant. Cependant, derrière cette façade, que dissimule vraiment Walker ? À mesure que leur relation progresse, le conte de fées de Kate se transforme en véritable cauchemar…

Avec : Lexie Stevenson (Kate), Greg Kriek (Walker), Katelin Chesna (Vivian), Jon Briddell (Don)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Tu m’épouseras… ».

« Tu m’épouseras… » : l’histoire et le casting

Une femme d’affaires, experte dans l’organisation de mariages pour hommes fortunés, se retrouve prise pour cible par l’un de ses clients. Lorsque celui-ci est abandonné par sa petite amie, il développe une obsession malsaine, interprétant la compassion de la jeune femme comme un signe d’intérêt personnel.

Avec : Dina Meyer (La détective Michelle Price), Jason Cook (Emerson Banes), Brian Gross (Ryan Gerner), Corin Nemec (Le détective Baker)