Les mystères de l’amour du 18 août : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 2 saison 35 en avance)

Les mystères de l’amour du 18 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2 de la saison 35 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 2 de la saison 35 et il s’intitule « En avant la musique ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Les mystères de l’amour du 18 août 2024 – résumé de l’épisode 2 saison 35 « En avant la musique »

Christian est bouleversé par la nouvelle qu’Adeline lui a annoncée. Fiona, sous les yeux ébahis de ses collègues, leur révèle que son fiancé lui a demandé de l’épouser. Pendant un cocktail, Laly se distingue et impressionne Van Goolens. Bénédicte commence à accorder ses premières interviews en tant que créatrice de bijoux. Au garage, Olga s’invite pendant les répétitions et se rapproche de Jimmy.

Les mystères de l’amour du 18 août – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.