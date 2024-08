20h30 le dimanche du 18 août 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse

Publicité





20h30 le dimanche du 18 août 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Quel est le sommaire de ce numéro intitulé « L’odyssée de Serge » ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 18 août 2024 : les invités

Les équipes de « 20h30 le dimanche » se sont rendues en plein cœur de la Beauce pour rencontrer un habitant d’un village de 400 âmes qui s’est lancé un défi audacieux. Laurent Pradié, installé depuis deux ans à Umpeau, en Eure-et-Loir, a entrepris de redynamiser son village grâce à des animations aussi excentriques qu’ambitieuses.

Trois records du monde de nains de jardin

Son dernier projet : transformer Umpeau en capitale internationale du nain de jardin ! Les habitants, surnommés les Unipéliens, ont embrassé cette folie et se sont lancés dans la quête de trois records du monde : rassembler la plus grande collection de nains de jardin, ériger le plus haut nain de jardin, et organiser le plus grand rassemblement de personnes déguisées en nains de jardin. Parviendront-ils à relever ce triple défi malgré une météo incertaine ?



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV