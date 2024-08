Manu dans le 6-10 : quand et avec quelle équipe la matinale sera-t-elle de retour sur NRJ ?

Publicité





Quand Manu et son équipe de « Manu dans le 6-10 » seront-ils de retour sur NRJ ? Bonne nouvelle si la matinale vous manque pour démarrer vos journées puisque Manu sera de retour dès lundi prochain, le 26 août 2024.











Et pour cette nouvelle saison de la matinale d’NRJ, pas de changement !

Contrairement à l’an dernier et les départs successifs de Aude, Valou et Isa, Manu sera de retour lundi prochain avec une équipe inchangée. Il sera toujours aux côtés de Niko, Salomé Lagresle, et Lorenza.