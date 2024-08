Demain Nous Appartient spoiler : Jordan et Violette passent un cap (vidéo épisode du 26 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un très joli moment qui vous attend dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Jordan et Violette ont passé le cap de leur première fois et ce qu’ils vont se dire est très touchant !











Publicité





Jordan et Violette plus heureux que jamais

Après leur première fois, Jordan et Violette sont sur un petit nuage. Violette confie à Jordan qu’elle ne s’est jamais sentie si bien, et en même temps elle a mal… Joran avoue qu’il ressent la même chose. Ces deux là s’avouent qu’ils sont amoureux !

On peut dire qu’ils ont mis le temps avant de se mettre en couple mais Jordan et Violette sont vraiment trop mignons. Et on espère que Damien ne le prendra pas trop mal quand il l’apprendra…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Chloé comprend tout ! (vidéo épisode du 26 août)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1756 du 26 août 2024 : Jordan et Violette sur un nuage

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.