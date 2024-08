« Opération Portugal » : votre film inédit ce soir sur France 2 (25 août)

Publicité





« Opération Portugal », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 25 août 2024, sur France 2. Un film réalisé par Frank Cimière avec D’Jal, Sarah Perles, Farida Ouchani, Pierre Azéma et Bruno Sanchez.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







« Opération Portugal » : l’histoire

Hakim, 35 ans, un policier de quartier d’origine marocaine au tempérament sympathique, se voit chargé d’infiltrer la communauté portugaise dans le cadre d’une enquête. Mais peut-on vraiment se fondre dans une culture en seulement trois jours ? D’autant plus qu’Hakim, lors des interventions, est connu pour être un véritable désastre ambulant. Sa maladresse et sa poisse transforment la plupart de ses initiatives en véritables catastrophes. Il est clair que ce rôle dépasse largement ses compétences ! Rapidement coincé entre ses émotions et les exigences de sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va non seulement découvrir une communauté, mais aussi trouver une nouvelle famille.



La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film

« Opération Portugal » c’est ce soir, dimanche 24 juin 2024, dès 21h10 sur France 2.