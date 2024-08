Plus Belle La Vie du 16 août 2024 : Thomas sort du coma mais... (résumé + extrait vidéo épisode 149 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 149 de PBLV – Thomas va sortir du coma aujourd'hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il va avoir de lourdes séquelles !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 août 2024 – résumé de l’épisode 149

Au commissariat, Steve est interrogé par Patrick et Ariane à propos de l’arme trouvée dans le carton. Patrick soupçonne que Steve ne leur dise pas tout. Patrick rappelle à Steve que l’arme appartient à un policier municipal et a probablement été utilisée pour tirer sur Thomas. Sous la pression, Steve avoue finalement que Thomas lui a mis la pression et il a brisé l’une des œuvres de Garrec. Pris de panique, Steve et Jules ont décidé de tout dissimuler les débris dans un carton qu’ils ont caché dans des buissons. Mais à ce moment là, il n’y avait pas d’arme. Il l’a retrouvée seulement la veille… Cependant, Patrick et Ariane ont du mal à le croire.

Patrick et Ariane, convaincus que Steve n’a pas tiré sur Thomas, pensent que le véritable tireur a nettoyé l’arme avant de la placer dans le carton. C’est alors que Nisma arrive au commissariat avec une révélation sur le gala de charité. Elle affirme avoir vu et entendu Vanessa Kepler se disputer violemment avec Mehdi, menaçant de l’éliminer pour de bon. Elle l’a averti qu’il ignorait de quoi elle était capable.



L’enquête stagne. Personne ne croit Steve coupable et Lambert est disculpé. Patrick discute avec Méline de la piste Vanessa Kepler, sur la base du témoignage de Nisma, et ils décident de confronter Vanessa et Mehdi.

Pendant ce temps, sur la plage, Léa reproche à Babeth d’avoir acheté des jouets en plastique pour Aurore. Babeth, préoccupée par l’état de santé de Yolande, montre à Léa ses dernières analyses médicales, révélant qu’elle refuse de suivre son traitement. Babeth demande alors à Léa de lui parler. Yolande rejoint plus tard Léa et Babeth, qui tentent de la convaincre de reprendre son traitement. Cependant, Yolande refuse, trouvant le traitement trop contraignant, et les envoie sur les roses avant de partir…

Au Mistral, Blanche, Luna, et Eric retrouvent Gabriel et Kilian. Gabriel leur confie que Thomas est toujours dans le coma, et ils décident d’enregistrer des messages vocaux pour lui. À l’hôpital, Gabriel, au chevet de Thomas, pleure et lui demande pardon. Il est rongé par la culpabilité et l’insomnie. Il fait écouter à Thomas les messages enregistrés par Kilian et les autres. À ce moment-là, Thomas bouge la main et commence à ouvrir les yeux, mais il ne reconnaît pas Gabriel et lui demande qui il est.

