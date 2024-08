Ici tout commence du 16 août : Milan fait chanter Enzo et Vic ! (résumé + vidéo épisode 982 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 982 – Milan est bien en vie et il fait chanter Enzo et Vic ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et Enzo va découvrir que c’est pour Milan qu’Anaïs a eu un coup de foudre !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 16 août 2024 – résumé de l’épisode 982

Vic et Enzo sont soulagés que Milan soit vivant mais ils ont peur qu’il les dénonce à la police… Milan leur a envoyé une photo du couteau pour les faire chanter. Ils sont très inquiets ! Carla leur donne des infos sur le coursier qui a déposé la lettre.

Et alors que Benoit Delobel veut évaluer Enzo au restaurant éphémère, ils sont victimes d’un sabotage… Enzo doit rattraper le coup, il joue sa place de co-directeur du master !



De son côté, Gary redoute que son secret ne soit révélé à l’institut, tandis que Jim cherche à se rapprocher de son frère. Mais il semble que quelque chose soit cassé entre Thibault et Jim.

Ici tout commence du 16 août 2024 – extrait vidéo

