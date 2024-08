Plus Belle La Vie du 30 août 2024 : la fin pour Méline, qui avoue tout (résumé + extrait vidéo épisode 159 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 30 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 159 de PBLV – C'est la fin pour la commissaire Liao aujourd'hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle avoue tout et est arrêtée par ses collègues !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 août 2024 – résumé de l’épisode 159

Léa prend soin de Thomas au cabinet. Thomas se confie à elle au sujet de Gabriel : malgré les efforts de ce dernier, il ne parvient pas à lui pardonner. Tous deux reçoivent un message du commissariat les convoquant à la villa, ce qui angoisse Thomas. Au commissariat, Méline et Jean-Paul ont également été convoqués. Patrick leur explique que la juge souhaite organiser une reconstitution des événements. Jean-Paul, persuadé d’être à nouveau suspecté, s’emporte.

À la résidence, Yolande retrouve Mirta et lui raconte qu’elle a réussi à revendre ses cadeaux sur Internet. Mirta est choquée, estimant qu’un cadeau ne se revend pas. Yolande lui donne son nouveau cadeau : elle a loué un casque de réalité virtuelle pour Mirta. Elles en profitent toutes les deux et Mirta finit par apprécier.



De son côté, Jennifer rend visite à Barbara avec un petit cadeau. Elle reçoit un appel de Gabriel qui lui propose de revenir travailler au cabinet. Bien que tentée, Jennifer hésite, ne voulant pas retourner là où elle a été licenciée sans ménagement. Barbara lui confie que Gabriel et Babeth regrettent son départ, d’autant plus que la centrale téléphonique est un vrai casse-tête. Jennifer se rend finalement au cabinet et exige une augmentation de 10 % ainsi que de finir à 12h les vendredis. Gabriel, Léa et Mehdi acceptent ses conditions.

La reconstitution débute, avec la présence de tous, y compris Ulysse et Steve. Patrick annonce qu’ils cherchent à comprendre ce qui s’est passé ce fameux vendredi, et il est persuadé que Thomas a été la victime collatérale d’un règlement de comptes. Thomas dit avoir compris et pense que l’assassin est parmi eux. Ariane demande à chacun de se positionner à l’endroit où ils se trouvaient au moment du drame. Garrec remercie Steve d’avoir brisé sa sculpture, qui a depuis doublé en valeur. Ariane diffuse alors l’appel de Méline aux secours, un appel surprenant puisqu’à ce moment-là, elle ne pouvait pas savoir que Thomas avait été blessé par balle. Patrick indique alors où Méline se trouvait réellement. Jean-Paul, sous le choc, réalise que la commissaire est coupable.

Méline avoue ce qui s’est passé ce soir-là : Rossi s’est baissé juste au moment où elle a tiré, et c’est Thomas qui a été touché. Elle demande pardon à Thomas, affirmant qu’elle avait ses raisons et regrettant d’avoir raté Rossi. Méline est placée en état d’arrestation.

VIDÉO Plus belle la vie du 30 août 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.