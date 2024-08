Publicité





Reportages découverte du 17 août 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 17 août 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : Pour l’amour du pain

Elle est fine, pèse 250 grammes, et séduit tout le monde : la baguette. Entre les Français et le pain, c’est une histoire d’amour sans fin. En effet, 92 % des Français déclarent avoir besoin de pain quotidiennement. Pour certains, cette passion va plus loin : ils ont choisi de lui consacrer leur vie. Apprentis, passionnés de concours, boulangers itinérants ou paysans dans l’âme… Nous avons suivi ces artisans d’exception pendant plus d’un an.

A 14h50 : Les défis des reines de la pâtisserie

Depuis quelques années, la pâtisserie française traverse une véritable révolution. Jadis éclipsée par la cuisine, la pâtisserie s’affirme aujourd’hui avec éclat, surtout grâce à des femmes audacieuses qui redéfinissent les codes de la pâtisserie traditionnelle. L’enthousiasme est tel que, au-delà de ces nouveaux talents, amateurs et passionnés se lancent également dans la pâtisserie, parfois en quittant tout pour tenter de vivre pleinement leur passion.

A 16h10 : Gastronomie : Français et champions du Monde

Les concours culinaires ne sont plus réservés aux grands chefs. Aujourd’hui, presque toutes les professions ont leurs compétitions mondiales. Nous avons suivi des artisans qui, souvent habitués à travailler en coulisses, se préparent à se battre jusqu’au bout du monde pour faire briller leur talent et propulser la France au sommet du podium. Pour décrocher ces prestigieux titres, ils consacrent des mois de travail acharné à la quête de l’excellence.



Publicité





Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.