« Simone Biles : Les sacrifices d’une championne » : votre téléfilm ce 28 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Simone Biles : Les sacrifices d’une championne » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 28 août 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Simone Biles : Les sacrifices d’une championne ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Simone Biles : Les sacrifices d’une championne » : l’histoire, le casting

Simone Biles connaît un début de vie difficile. Née d’une mère toxicomane, elle est recueillie, avec sa sœur, par leurs grands-parents au Texas. C’est à cette époque que Simone découvre son talent pour la gymnastique. Son rêve ? Devenir une gymnaste de haut niveau. Mais pour atteindre cet objectif, elle devra s’entraîner sans relâche et faire de nombreux sacrifices. Le film retrace le parcours extraordinaire de cette jeune fille, de ses premiers pas dans un gymnase jusqu’à sa performance inoubliable aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Avec : Tim Beckmann (Monsieur Andrews), Raven Bowens (Adria Biles), Kai Bradbury (Le nageur olympique), Jovanna Burke (Gloria), Jeanté Godlock (Simone Biles)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Mission bébé ».

« Mission bébé » : l’histoire et le casting

Cassandra et Chris sont les meilleurs amis d’Anna et Vaughn, un couple marié. Lorsque Anna et Vaughn doivent partir en urgence pour rendre visite à un proche malade, Cassandra et Chris se portent volontaires pour s’occuper de leur fils Joey et organiser sa fête d’anniversaire. Ils ne se doutaient pas un instant de ce qui les attendait…

Avec : Sarah Fisher (Cassandra), Travis Caldwell (Chris), Haylie Duff (Anna), Matt Sanders (Vaughn)