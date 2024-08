Ici Tout Commence spoiler : Zoé explose, elle balance tout à son père (vidéo épisode du 30 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Zoé en a gros sur le coeur dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme a assumé beaucoup trop de choses pour aider son père ces derniers temps et dans quelques jours, elle va exploser !











Zoé explique à son père que le cours de danse d’Inès, sa petite soeur, est désormais complet parce qu’il ne s’en est pas occupé ! Zoé n’en peut plus que son père se cherche des excuses et qu’il passe tout son temps à se plaindre. Elle assume tout depuis des mois et elle n’en peut plus ! Zoé finit avec des mots très durs envers son père, elle lui dit que leur mère aurait honte de lui…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 992 du 30 août 2024, Zoé recadre sévèrement son père



